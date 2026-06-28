«С нетерпением ждём этого матча». Тренер сборной Швеции Ларссон — об игре с Францией

Тренер Себастьян Ларссон, работающий в штабе возглавляющего сборную Швеции Грэма Поттера, поделился ожиданиями от матча с национальной командой Франции в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Встреча состоится 1 июля.

«Вряд ли я могу сказать что-то новое о сборной Франции. У них есть пара талантливых ребят. У нас будут свои трудности, но мы с нетерпением ждём этого матча.

Ранее мы уже выбивали с турниров большие команды. Это даёт мне определённую веру в себя и футболистов. Надеюсь, соперник не станет с нетерпением ждать этого матча. Но если и станет, так тому и быть. Думаю, к нам относятся с уважением, у нас по-прежнему есть игроки, способные показать очень хорошие результаты. Для нас важно всё сделать правильно, потому что это необходимо», — приводит слова Ларссона Reuters.