Вратарь Ислам Имамов высказался после перехода в «Пари НН»

Голкипер «Пари НН» Ислам Имамов высказался после перехода в нижегородский клуб.

– Добро пожаловать в «Пари НН»! Почему для продолжения карьеры ты выбрал именно этот клуб?

– Сейчас перед клубом стоят большие задачи. Хотелось бы статью частью той команды, которая их выполнит. Я не пожалел, что пришёл сюда.

– Насколько реально, на твой взгляд, с первой попытки выполнить задачу выхода в РПЛ?

– Реально. Главное, что я вижу: все объединены одной целью. Никто не хочет задерживаться в Первой лиге. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы подняться сразу. И это касается, на самом деле, не только футболистов. Но и тренерского штаба, медицинского и административного, — приводит слова Имамова официальный сайт «Пари НН».

В сезоне-2025/2026 Имамов выступал в составе «СКА-Хабаровск», проведя за клуб 16 матчей и четыре раза отыграв «на ноль».

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Сезон-2026/2027 клуб проведёт в Лиге Pari.