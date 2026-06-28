Тренер Португалии объяснил, почему Роналду играет без замен, и ушёл от сравнения с Месси

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, почему форвард национальной команды Криштиану Роналду играет без замен на чемпионате мира 2026 года и ушёл от сравнения с нападающими Лионелем Месси и Эрлингом Холандом, которые не вышли в стартовом составе Аргентины и Норвегии на матчи 3-го тура группового турнира.

«Не сравниваем себя с игроками других команд. Это было бы по-детски. Криштиану привык оказываться в нужном месте в нужное время. Речь скорее идёт о психологической устойчивости, постоянной дисциплинированности на позиции и постоянном создании пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану не проблема отыграть все 90 минут», – приводит слова Мартинеса Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).