ЮАР — Канада: стартовые составы команд на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026

Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ЮАР и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Ситхоле, Апполлис, Мофокенг, Масеко, Макгопа.

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Бомбито, Ларьи, Эуштакиу, Миллар, Салиба, Дэвид, Олувасейи, Бьюкенен.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).