Дмитрий Кузнецов дал прогноз на все матчи 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов сделал прогноз на все матчи 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Канада пройдёт сегодня ЮАР, хоть и не дома. Япония с Бразилией — жду сюрприза. Германия с Парагваем разберётся без вопросов. Нидерландцы за счёт флангов задушат Марокко. Холанд и Сёрлот продавят всё же Кот-д'Ивуар. Франция со Швецией однозначно. Мексика с Эквадором, Англия с Конго, и Аргентина с Кабо-Верде — то же самое.

Сенегал очень нравится, поставлю на него с Бельгией. Болею за Почеттино, с кем играл в «Эспаньоле» многие годы — Штаты одолеют Боснию. Испания с Австрией — разгром. А вот Хорватия на опыте пройдёт Португалию. Ещё одну сенсацию назову — Алжир обыграет Швейцарию. Силовая Австралия перебегает Египет. Колумбия с таким запасом играла против Португалии, что Гану должна проходить без нервов», — приводит слова Кузнецова Rusfootball.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).