Тренер ЮАР Уго Броос поделился ожиданиями от матча с Канадой в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Канады. Встреча пройдёт сегодня, 28 июня, на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Начало — в 22:00 мск.

«Не могу отрицать, что за эти пять лет команда не добилась прогресса и что я ничего не изменил в ЮАР. Вначале было очень сложно. Все говорили, что сборная ЮАР — это посмешище. Люди не совсем понимали, что я делаю. Я вызывал игроков из менее именитых клубов, просто строил команду, и потребовалось некоторое время, прежде чем они поняли, что происходит. После наших бронзовых медалей два года назад в Кот-д'Ивуаре на Кубке африканских наций у них внезапно открылись глаза.

Теперь мы можем сказать, что чемпионат мира — это успех для нас. Все ожидали и надеялись, что мы выйдем в следующий раунд — и мы это сделали. Это важно. Но это не значит, что мы сейчас счастливы и что мы просто сыграем и поедем домой. Оказавшись здесь, ты хочешь большего. Мы хотим выиграть матч. Если мы сможем показать тот же настрой и тот же уровень игры, что и с Южной Кореей, то, я думаю, у нас есть шанс на победу, даже несмотря на то, что Канада — очень сильная команда. Но если мы выйдем в следующий раунд, то это будет настоящим чудом для сборной ЮАР», — приводит слова Брооса официальный сайт ФИФА.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).