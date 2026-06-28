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«Ноттингем Форест» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Кёртисом Джонсом — Бен Джейкобс

«Ноттингем Форест» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Кёртисом Джонсом — Бен Джейкобс
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Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс входит в сферу интересов «Ноттингем Форест». Руководство мерсисайдского клуба осведомлено об интересе со стороны команды Витора Перейры, которая ищет усиление в центр поля после продажи Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Ранее предложение по трансферу Джонса делал миланский «Интер», однако запрос в размере £ 21,5 млн (€ 24,9 млн) был отклонен. «Ливерпуль» оценивает игрока в £ 40 млн (€ 46,4 млн). Если запрашиваемая цена не будет предложена, клуб сохранит полузащитника в составе.

Контракт Джонса рассчитан до лета 2027 года. Также «Ноттингем Форест» рассматривает кандидатуру хавбека «Тоттенхэма» Лукаса Бергвалля, который запросил трансфер у своего руководства.

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