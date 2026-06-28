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«Я кипел, когда отменили гол Санчеса». Генич — о матче Португалии с Колумбией на ЧМ-2026

«Я кипел, когда отменили гол Санчеса». Генич — о матче Португалии с Колумбией на ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич высказался о матче сборной Португалии с Колумбией (0:0) в 3-м туре группы К чемпионата мира 2026 года, а также оценил перспективы европейской команды на турнире. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани (Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

«В нашем понимании, Португалия может играть гораздо сильнее, но матч с Колумбией показал, что их могут продавить. Я кипел у экрана, когда отменили гол Давинсона Санчеса. Жалко, что этот гол отменили из-за микроскопического офсайда, но к этому голу всё шло. Как будто пахло. А потом, бац, Леау выходит. И тоже момент.

Главное, чтобы португальцам не попалась южноамериканская команда, потому что это смешение стилей… Португальцы к нему, как будто, не совсем готовы. А вот европейскую команду они обыграют любую. Даже Францию», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 90+2-й минуте колумбийцы разыграли угловой, прошла подача на дальнюю штангу, защитник Давинсон Санчес выиграл борьбу и головой переправил мяч в сетку. Но арбитр показал, что был офсайд.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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