Рияд Марез высказался о выходе сборной Алжира в плей-офф чемпионата мира — 2026

Капитан сборной Алжира Рияд Марез поделился эмоциями после ничьей в матче группового этапа с Австрией (3:3), которая вывела его команду в 1/16 финала ЧМ-2026. Нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу.

«Я на седьмом небе от счастья. Это очень важный момент, даже если речь идёт всего об одном матче. Рад забить свои первые голы на чемпионатах мира, но самое главное — мы вышли в следующий раунд и можем соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Мареза официальный сайт ФИФА.

В 1/16 финала чемпионата мира — 2026 сборная Алжира встретится с Швейцарией в пятницу, 3 июля, в 6:00 мск.