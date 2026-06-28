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Рияд Марез высказался о выходе сборной Алжира в плей-офф чемпионата мира — 2026

Рияд Марез высказался о выходе сборной Алжира в плей-офф чемпионата мира — 2026
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Капитан сборной Алжира Рияд Марез поделился эмоциями после ничьей в матче группового этапа с Австрией (3:3), которая вывела его команду в 1/16 финала ЧМ-2026. Нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

«Я на седьмом небе от счастья. Это очень важный момент, даже если речь идёт всего об одном матче. Рад забить свои первые голы на чемпионатах мира, но самое главное — мы вышли в следующий раунд и можем соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Мареза официальный сайт ФИФА.

В 1/16 финала чемпионата мира — 2026 сборная Алжира встретится с Швейцарией в пятницу, 3 июля, в 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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