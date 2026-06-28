«Сандерленд» в категоричной форме отклонил предложение «Челси» по Джаке — The Athletic

«Сандерленд» отклонил предложение «Челси» о трансфере полузащитника Гранита Джаки и сообщил своим конкурентам по английской Премьер-лиге, что футболист не продаётся ни при каких условиях, сообщает The Athletic.

«Челси» предлагал за футболиста € 9,3 млн, считая такую сумму адекватной и обоснованной. «Сандерленд» счёл такое предложение неприемлемым и расценил как неуважение к 33-летнему швейцарскому игроку и клубу.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провёл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.