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«Сандерленд» в категоричной форме отклонил предложение «Челси» по Джаке — The Athletic

«Сандерленд» в категоричной форме отклонил предложение «Челси» по Джаке — The Athletic
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«Сандерленд» отклонил предложение «Челси» о трансфере полузащитника Гранита Джаки и сообщил своим конкурентам по английской Премьер-лиге, что футболист не продаётся ни при каких условиях, сообщает The Athletic.

«Челси» предлагал за футболиста € 9,3 млн, считая такую сумму адекватной и обоснованной. «Сандерленд» счёл такое предложение неприемлемым и расценил как неуважение к 33-летнему швейцарскому игроку и клубу.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провёл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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