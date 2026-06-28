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Дмитрий Кузнецов считает спланированной ничью со счётом 3:3 в матче Алжир — Австрия на ЧМ

Дмитрий Кузнецов считает спланированной ничью со счётом 3:3 в матче Алжир — Австрия на ЧМ
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Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов высказался о матче сборных Алжира и Австрии (3:3) в рамках 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года. Благодаря этому результату обе команды вышли в 1/16 финала турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

— Можно поверить в такие 3:3 без предварительной договоренности?
— Думаю, на уровне федерации такие вопросы. Другое дело, как донести игрокам. Было же видно, когда Алжир забил случайно, парни во время празднования всё друг другу сказали.

— Можно ведь было спокойно докатать при 2:2, чтобы не выглядело столь вызывающе?
— Футбол, такие обстоятельства. Очень трудно было не забить алжирцу в той ситуации. Катали мяч, в длинную играли, ну вот прошла передача. Не собираюсь быть нравственным цензором. Но этот чемпионат получил, что он заслужил.

— Зачем арбитр Танташев добавил ещё две в плюс к четырём компенсированным минутам?
— У меня был такой случай в медийке, когда впервые дали тотализатор на лигу. Мы повели 2:0, к восьми добавили три, пока нам не забили. Ни в чём его не обвиняю, но надо у него спросить.

— Вы сами в подобных ничьих участвовали?
— За всю жизнь? В «Эспаньоле» невозможно. По молодости лет в первой лиге СССР было в Риге с «Даугавой». Два лидера, ничья ещё дорого стоила. Я играл последнего защитника, ну прямо чувствовал, что они не шли вперёд, — приводит слова Кузнецова Rusfootball.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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