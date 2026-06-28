Юрген Клопп: теперь «Ливерпулю» можно начинать всё сначала с новым тренером

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о причинах неубедительного выступления команды в прошлом сезоне, а также прокомментировал прибытие в клуб нового наставника в лице Андони Ираолы.

«Понятия не имею. Недостаточно близок к этому, чтобы судить. Я был очень рад, что они выиграли чемпионат годом ранее, понятия не имею, что пошло не так в следующем году.

Думаю, особо никому в клубе прошлый сезон не понравился. Это было очевидно, но они всё равно вышли в Лигу чемпионов, и это большой успех. Теперь можно начинать всё сначала с новым тренером, Андони Ираолой, который тоже является качественным специалистом, как и Арне Слот, но нужно время, чтобы все сработались, а ещё необходима удача.

Перед прошлым сезоном в «Ливерпуле» произошла ситуация, которую никто не ожидал, и справляться с подобными вещами действительно сложно (речь о трагической гибели футболиста Диогу Жоты. — Прим. «Чемпионата»). Точно не знаю, что произошло, но прошлый сезон уже закончился, и теперь они могут смотреть в будущее», — приводит слова Клоппа ESPN.