999 футболистов приняли участие в матчах группового этапа ЧМ-2026

999 футболистов из 48 национальных команд приняли участие в 72 матчах группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X.

По итогам группового этапа ЧМ-2026 в 1/16 финала турнира вышли 32 сборные: Германия, Парагвай, Франция, Швеция, ЮАР, Канада, Нидерланды, Марокко, Португалия, Хорватия, Испания, Австрия, США, Босния и Герцеговина, Сенегал, Бразилия, Япония, Кот-д’Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Англия, ДР Конго, Аргентина, Кабо-Верде, Австралия, Египет, Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана, Бельгия.

Плей-офф начнётся уже сегодня, 28 июня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.