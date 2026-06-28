ЦСКА сообщил характер травмы Максима Воронова

Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал сообщение о характере травмы 18-летнего нападающего команды Максима Воронова.

«У Максима Воронова частичное повреждение наружной боковой связки. В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от одного до трёх месяцев.

В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Воронов перешёл в ЦСКА из екатеринбургского «Урала» в зимнее трансферное окно. За армейцев футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.