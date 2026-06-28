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Ян Диоманд выбрал «ПСЖ» в случае ухода из «РБ Лейпциг» — The Athletic

Ян Диоманд выбрал «ПСЖ» в случае ухода из «РБ Лейпциг» — The Athletic
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19-летний вингер «РБ Лейпциг» и сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманд определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры на случай своего ухода из немецкого клуба в летнее трансферное окно. Футболист сделал выбор в пользу «ПСЖ», сообщает The Athletic.

Ивуарийский игрок верит в проект парижского клуба, возглавляемый президентом Нассером Аль-Хелаифи и советником по футболу Луишем Кампушем, а также хочет выступать под руководством главного тренера Луиса Энрике.

Диоманд рассматривает переход в стан чемпионов Франции как лучшую возможность регулярно бороться за трофеи и в будущем претендовать на получение «Золотого мяча». Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» предпринял попытки заполучить игрока.

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