Ян Диоманд выбрал «ПСЖ» в случае ухода из «РБ Лейпциг» — The Athletic

19-летний вингер «РБ Лейпциг» и сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманд определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры на случай своего ухода из немецкого клуба в летнее трансферное окно. Футболист сделал выбор в пользу «ПСЖ», сообщает The Athletic.

Ивуарийский игрок верит в проект парижского клуба, возглавляемый президентом Нассером Аль-Хелаифи и советником по футболу Луишем Кампушем, а также хочет выступать под руководством главного тренера Луиса Энрике.

Диоманд рассматривает переход в стан чемпионов Франции как лучшую возможность регулярно бороться за трофеи и в будущем претендовать на получение «Золотого мяча». Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» предпринял попытки заполучить игрока.