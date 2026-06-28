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«Не понял, кто тренирует: то ли Тухель, то ли призрак Саутгейта». Генич — о сборной Англии

«Не понял, кто тренирует: то ли Тухель, то ли призрак Саутгейта». Генич — о сборной Англии
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Российский комментатор Константин Генич высказался о сборной Англии на чемпионате мира после матча 3-го тура группы L с Панамой (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«С огромным удовольствием и интересом сел смотреть матч Англии и так и не понял, кто её тренирует: то ли Тухель, то ли призрак Гарета Саутгейта. Был момент, когда Рашфорд бил, вратарь потащил на второй минуте… Форма красивая. Либо Англия слишком нас восхитила после Хорватии, потому что потом закрылась Гана. Но вот какой Англия будет с ДР Конго?» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в группе L. На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года англичанам предстоит встретится со сборной ДР Конго 1 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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