Уго Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира

Возглавляющий сборную ЮАР Уго Броос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщает Squawka. Броос в возрасте 74 лет 79 дней руководит сборной ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Канады. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).