«Айнтрахт» согласовал трансфер нападающего «Мидтьюлланна» Малика Пимпонга — Sky Sports

Франкфуртский «Айнтрахт» близок к завершению перехода 18-летнего нападающего «Мидтьюлланна» Малика Пимпонга. Клубам осталось согласовать финальные детали трансфера. В ближайшее время футболист должен пройти медицинский осмотр для завершения перехода, сообщает Sky Sports.

Форвард подпишет с немецким клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. Сумма трансфера с учётом всех бонусов составит около € 2,5-3 млн. Руководство «Айнтрахта» рассматривает Пимпонга как одного из самых перспективных молодых талантов для будущего команды.

В минувшем сезоне-2025/2026 Малик Пимпонг выступал за «Мидтьюлланн» U19, провёл 31 матч во всех турнирах и забил 24 гола.