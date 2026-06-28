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Стало известно, что тренер Уругвая сказал игрокам, прощаясь с командой после вылета с ЧМ

Стало известно, что тренер Уругвая сказал игрокам, прощаясь с командой после вылета с ЧМ
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса попрощался с игроками национальной команды на встрече в мексиканском Плайя-дель-Кармен после вылета с чемпионата мира 2026 года. Во время встречи, которая была полна напряжённых моментов, тренер раскритиковал лидеров команды.

«Они оставили меня одного», — приводит слова Бьелсы парагвайский журналист Бруно Понт на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Уругвая набрала два очка после трёх матчей и заняла третье место в группе Н. Победителем группы стала сборная Испании, заработавшая семь очков. Второе место заняла команда Кабо-Верде, набравшая три очка. Сборная Саудовской Аравии расположилась на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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