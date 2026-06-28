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Робби Фаулер назвал игрока, который мог бы заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле»

Робби Фаулер назвал игрока, который мог бы заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер в соцсетях высказался о футболисте, который мог бы заменить в составе мерсисайдцев нападающего Мохамеда Салаха, ранее выступавшего за «красных».

«Вокруг много слухов относительно того, кого же подпишет «Ливерпуль», но среди всего этого я не увидел фамилии Пулишича. У него хороший возраст, уже играл в Премьер-лиге — потрясающий игрок. Я бы взял именно Кристиана — его путь чем-то похож на историю Салаха. Что думаете?» — сказано в публикации Фаулера.

В 34 матчах прошедшего клубного сезона Пулишич забил за «Милан» 10 голов и отдал четыре голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Ранее игрок выступал за «Челси» и дортмундскую «Боруссию».

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