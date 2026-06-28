Генич объяснил, зачем Анчелотти включил Неймара в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Российский комментатор Константин Генич объяснил, зачем главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил форварда Неймара в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Мне кажется, со всех точек зрения Неймар стягивает на себя огромное внимание болельщиков, прессы. Это момент такого отвлечения, чтобы остальных футболистов не трогать и когда выходит Неймар… Неймар всё-таки для Бразилии легенда, знаковый игрок. Он [Анчелотти] с ним до чемпионата договорился, что не будет основным, тот принял все условия Анчелотти. Когда будет выходить Неймар, думаю, это сигнал всем остальным футболистам: «У нас на поле Неймар, сейчас мы включимся». Это как Месси выходит — и на поле уже другая Аргентина», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Бразилии набрала семь очков и заняла первое место в группе С. На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года бразильцам предстоит встретится со сборной Японии 29 июня.