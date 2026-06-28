Гол на последних минутах матча помог сборной Канады победить ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026

Окончен матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ЮАР и Канады. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала канадская команда. Встреча состоялась на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).