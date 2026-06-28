«Наполи» в скором времени предложит Мактоминею новый контракт — Football Italia

«Наполи» в скором времени предложит полузащитнику команды Скотту Мактоминею новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис и спортивный директор команды Джованни Манн в ближайшие недели проведут встречу с шотландским футболистом для обсуждения условий новой сделки. Действующее соглашение с игроком действует до 2028 года.

Ранее Мактоминей в составе сборной Шотландии вылетел с чемпионата мира по футболу — 2026, заняв третье место в группе C.

Хавбек перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В сезоне-2025/2026 Мактоминей провёл за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отметился четырьмя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.