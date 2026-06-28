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РФС наложил на «Сочи» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС наложил на «Сочи» запрет на регистрацию новых футболистов
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Российский футбольный союз (РФС) запретил «Сочи» регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед «Крыльями Советов» по трансферу защитника Александра Солдатенкова.

РФС удовлетворил заявление самарского клуба, обязав «Сочи» выплатить «Крыльям Советов» задолженность по трансферному контракту Солдатенкова и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту.

Отмечается, что запрет на регистрацию футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в решении, при условии, что решение не будет исполнено в полном объёме.

Солдатенков перешёл в «Сочи» из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года.

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