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«О них и говорить не стоит». Мертезакер — о невыходе сборной Италии на ЧМ-2026

«О них и говорить не стоит». Мертезакер — о невыходе сборной Италии на ЧМ-2026
Комментарии

Бывшие футболисты сборной Германии Пер Мертезакер и Кристоф Крамер в эфире обсудили невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026.

Телеведущая. За эти недели ещё мы ни разу не говорили, как жаль, что Италия не участвует в чемпионате мира — 2026.

Крамер. Нет!

Мертезакер. Абсолютно нет! О них и говорить не стоит. Как же изменилась эта команда! 20 лет назад, когда мы проиграли в полуфинале чемпионата мира 2006 года, это была сборная мирового класса.

Крамер. Здесь и добавить нечего.

Мертезакер. Спустя 20 лет ситуация такова, что по-настоящему великолепного игрока там возможно найти только после тщательного поиска.

Крамер. Я большой поклонник Италии, у меня много итальянских друзей. У этой команды был золотой век, они выиграли чемпионат Европы, о чём люди часто забывают. Но есть много детей, которые ещё не видели, как Италия становится чемпионом мира, — приводит слова Крамера и Мертезакера Calciomercato со ссылкой на ZDF.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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