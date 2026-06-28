«О них и говорить не стоит». Мертезакер — о невыходе сборной Италии на ЧМ-2026

Бывшие футболисты сборной Германии Пер Мертезакер и Кристоф Крамер в эфире обсудили невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026.

Телеведущая. За эти недели ещё мы ни разу не говорили, как жаль, что Италия не участвует в чемпионате мира — 2026.

Крамер. Нет!

Мертезакер. Абсолютно нет! О них и говорить не стоит. Как же изменилась эта команда! 20 лет назад, когда мы проиграли в полуфинале чемпионата мира 2006 года, это была сборная мирового класса.

Крамер. Здесь и добавить нечего.

Мертезакер. Спустя 20 лет ситуация такова, что по-настоящему великолепного игрока там возможно найти только после тщательного поиска.

Крамер. Я большой поклонник Италии, у меня много итальянских друзей. У этой команды был золотой век, они выиграли чемпионат Европы, о чём люди часто забывают. Но есть много детей, которые ещё не видели, как Италия становится чемпионом мира, — приводит слова Крамера и Мертезакера Calciomercato со ссылкой на ZDF.