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«Не жалко вообще». Генич — о сборной Чехии на ЧМ-2026

«Не жалко вообще». Генич — о сборной Чехии на ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о выступлении сборной Чехии на чемпионате мира 2026 года.

«Чехи показали примитив. Такое смешение стилей внутри чемпионата мира добавляет каких-то красок, но каждая команда должна своё что-то явить. Где-то акцент на стандарты, где-то акцент на розыгрыш мяча, где-то на прессинг, а у чехов всё усреднённое. Кроме аутов Цоуфала мы не увидели ничего. Чехов не жалко вообще», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Чехии набрала одно очко и заняла четвёртое место в группе А. Команда завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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