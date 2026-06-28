В трансляцию матча 1/16 финала ЧМ попал момент с летящим с трибуны телефоном болельщицы

В трансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ЮАР и Канады попал момент с летящим с трибуны телефоном болельщицы североамериканской команды. Девушка уронила устройство, выполняя волну с остальными фанатами. Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).