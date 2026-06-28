Результат матча 1/16 финала ЧМ по футболу — 2026 на 28 июня

Сегодня, 28 июня, состоялся первый матч 1/16 финала чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи плей-офф.

Результат матча ЧМ по футболу — 2026 на 28 июня 2026 года:

ЮАР – Канада — 0:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).