Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 28 июня: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся первый матч 1/16 финала турнира между сборными Канады и ЮАР. Встреча закончилась победой североамериканской команды со счётом 1:0.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого шесть забитых мячей. По четыре гола у форвардов Эрлинга Холанда (Норвегия), Винисиуса Жуниора (Бразилия), Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле (оба Франция).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.