Линекер раскритиковал сборную Германии, оценив перспективы команды в плей-офф ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал национальную команду Германии, оценив её перспективы в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала чемпионата мира Германии предстоит сыграть с Парагваем 29 июня.

«Думаю, хотя могу ошибаться, что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал. Германия живёт своим прошлым. Помните, что они даже не вышли из группы на двух предыдущих чемпионатах мира. Так что думаю, можно спать спокойно (смеётся)», — приводит слова Линекера L'Équipe.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).