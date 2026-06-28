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Линекер раскритиковал сборную Германии, оценив перспективы команды в плей-офф ЧМ

Линекер раскритиковал сборную Германии, оценив перспективы команды в плей-офф ЧМ
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал национальную команду Германии, оценив её перспективы в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала чемпионата мира Германии предстоит сыграть с Парагваем 29 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, хотя могу ошибаться, что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал. Германия живёт своим прошлым. Помните, что они даже не вышли из группы на двух предыдущих чемпионатах мира. Так что думаю, можно спать спокойно (смеётся)», — приводит слова Линекера L'Équipe.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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