Игорь Корнеев спрогнозировал, до какой стадии дойдёт сборная Германии на ЧМ-2026

Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев полагает, что сборная Германии вряд ли сможет преодолеть рубеж 1/8 финала на чемпионате мира — 2026. В 1/16 финала турнира бундестим сыграет с Парагваем 29 июня, в случае победы немецкая команда встретится на следующей стадии соревнования с победителем противостояния Франции и Швеции.

«Команду Парагвая немцы должны быстро проходить. Но французов они не пройдут. Вообще нет шансов. У сборной Франции в каждой игре новый герой. У них настолько сильная команда во всех линиях, что я даже не вижу никаких шансов у немцев. [Путь] сборной Германии закончится в 1/8 финала», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».