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Игорь Корнеев спрогнозировал, до какой стадии дойдёт сборная Германии на ЧМ-2026

Игорь Корнеев спрогнозировал, до какой стадии дойдёт сборная Германии на ЧМ-2026
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Экс‑тренер сборной России Игорь Корнеев полагает, что сборная Германии вряд ли сможет преодолеть рубеж 1/8 финала на чемпионате мира — 2026. В 1/16 финала турнира бундестим сыграет с Парагваем 29 июня, в случае победы немецкая команда встретится на следующей стадии соревнования с победителем противостояния Франции и Швеции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команду Парагвая немцы должны быстро проходить. Но французов они не пройдут. Вообще нет шансов. У сборной Франции в каждой игре новый герой. У них настолько сильная команда во всех линиях, что я даже не вижу никаких шансов у немцев. [Путь] сборной Германии закончится в 1/8 финала», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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