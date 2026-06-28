Альфонсо Дэвис впервые вышел на поле в матче ЧМ-2026 в 1/16 финала с ЮАР

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой ЮАР, выйдя на замену на 75-й минуте игры вместо Тейджона Бьюкенена. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0. Таким образом, Дэвис впервые сыграл на нынешнем мировом первенстве, поскольку групповой этап он пропустил из-за необходимости в полной мере восстановиться после травмы.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).