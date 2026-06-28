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«Ньюкасл» проявляет интерес к хавбеку «Фрайбурга» Йохану Манзамби — Sky Sports

«Ньюкасл» проявляет интерес к хавбеку «Фрайбурга» Йохану Манзамби — Sky Sports
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Полузащитник «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Йохан Манзамби попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». Английский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в текущее летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Интерес к 20-летнему игроку со стороны «сорок» возрос на фоне его результативного выступления на чемпионате мира — 2026, где он забил три гола и отдал одну голевую передачу в матчах группового этапа. Немецкий «Фрайбург» оценивает своего полузащитника примерно в € 50 млн.

В минувшем сезоне-2025/2026 Манзамби принял участие в 47 матчах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

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