Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефен Эуштакиу признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между ЮАР и Канадой

Стефен Эуштакиу признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между ЮАР и Канадой
Комментарии

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ЮАР (1:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Хавбек забил победный гол на 90+2-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Отмена овертаймов в плей-офф ЧМ-2026! ЮАР бодро держалась, но всё-таки пропустила! LIVE
Live
Отмена овертаймов в плей-офф ЧМ-2026! ЮАР бодро держалась, но всё-таки пропустила! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android