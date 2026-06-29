Стефен Эуштакиу признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между ЮАР и Канадой

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ЮАР (1:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Хавбек забил победный гол на 90+2-й минуте.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).