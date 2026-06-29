«Балтика» сообщила, что в клубе проходит просмотр защитник из системы «Вильярреала»

В «Балтику» на просмотр прибыл защитник юношеской команды «Вильярреала» Тихон Бердышев.

«В распоряжение нашего клуба прибыл 17-летний защитник Тихон Бердышев. В июне 2023 года Тихон провёл два матча за юношескую сборную России U15 со сверстниками из Узбекистана. С 2024 года он выступает за команды системы «Вильярреала». Молодой футболист универсален — одинаково эффективно закрывает позиции центрального, правого и левого защитника», — сообщает телеграм-канал калининградского клуба.

По информации из прессы, футболистом также интересуются юношеские команды испанских «Мурсии», «Альмерии» и «Малаги».