Генич сравнил сборную Аргентины на ЧМ-2026 с мадридским «Атлетико»

Известный комментатор Константин Генич сравнил сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года с мадридским «Атлетико».

«Это самый предсказуемый из фаворитов. Аргентина, хоть они представляют все за разные клубы, но играет, как клуб. Они чётко знают все принципы игры, кто и куда бежит. Мне что-то это напоминает «Атлетико» Мадрид лучших образцов [Диего] Симеоне не этого сезона, а вот 4-4-2. А в роли Месси никого. Абсолютно убаюкивающий соперника темп», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).