«Мы не переставали верить в себя». Эуштакиу — о выходе Канады в 1/8 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу высказался о победе своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной ЮАР (1:0). Футболист забил единственный гол в этой встрече.

«Мы очень много трудились ради этой победы, хотели подарить этот триумф всем канадцам. Не переставали верить в себя и усердно работать. Гол получился потрясающим, но когда я бил по мячу, ощутил, будто вся команда делает это вместе со мной. Каждый вложил немного сил в этот удар, мяч влетел в ворота, я рад этому.

Хотим, чтобы сборные Марокко или Нидерландов, увидев нашу игру, поняли, что в следующем раунде их ждёт самая трудная встреча на этом чемпионате мира. Считаю, мы проделали великолепную работу, на следующей неделе нас ждёт потрясающий матч», — приводит слова Эуштакиу официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.