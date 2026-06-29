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«Мы не переставали верить в себя». Эуштакиу — о выходе Канады в 1/8 финала ЧМ-2026

«Мы не переставали верить в себя». Эуштакиу — о выходе Канады в 1/8 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу высказался о победе своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной ЮАР (1:0). Футболист забил единственный гол в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Мы очень много трудились ради этой победы, хотели подарить этот триумф всем канадцам. Не переставали верить в себя и усердно работать. Гол получился потрясающим, но когда я бил по мячу, ощутил, будто вся команда делает это вместе со мной. Каждый вложил немного сил в этот удар, мяч влетел в ворота, я рад этому.

Хотим, чтобы сборные Марокко или Нидерландов, увидев нашу игру, поняли, что в следующем раунде их ждёт самая трудная встреча на этом чемпионате мира. Считаю, мы проделали великолепную работу, на следующей неделе нас ждёт потрясающий матч», — приводит слова Эуштакиу официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

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