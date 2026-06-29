«Обещали, что инопланетяне прилетят, вот один прилетел». Генич — о Лионеле Месси

Известный комментатор Константин Генич высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, отметив его игру на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Однако специалист не назвал нападающего лучшим игроком группового этапа турнира.

— Шесть забить за групповой этап, блин, это инопланетянин. Обещали, что инопланетяне прилетят на чемпионат мира, вот один прилетел.

— Месси — лучший игрок групповой стадии?

— Нет. Месси — лучший бомбардир, но…

— А кто лучший тогда?

— Мне очень понравился Олисе во втором тайме с Сенегалом. Если говорить про лучшего игрока, я бы выделил [Исмаэля] Сайбари, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Лионель Месси забил шесть мячей на групповой стадии ЧМ-2026. Форвард оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0), отметился дублем в игре с Австрией (2:0) и забил гол Иордании (3:1).