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«Обещали, что инопланетяне прилетят, вот один прилетел». Генич — о Лионеле Месси

«Обещали, что инопланетяне прилетят, вот один прилетел». Генич — о Лионеле Месси
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Известный комментатор Константин Генич высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, отметив его игру на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Однако специалист не назвал нападающего лучшим игроком группового этапа турнира.

— Шесть забить за групповой этап, блин, это инопланетянин. Обещали, что инопланетяне прилетят на чемпионат мира, вот один прилетел.

— Месси — лучший игрок групповой стадии?
— Нет. Месси — лучший бомбардир, но…

— А кто лучший тогда?
— Мне очень понравился Олисе во втором тайме с Сенегалом. Если говорить про лучшего игрока, я бы выделил [Исмаэля] Сайбари, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Лионель Месси забил шесть мячей на групповой стадии ЧМ-2026. Форвард оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0), отметился дублем в игре с Австрией (2:0) и забил гол Иордании (3:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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