Стало известно, что тренер сборной Канады сказал игрокам после победы над ЮАР в матче ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам своей команды после победы над ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:0).

«Ребята. Подумайте о тех двух годах, что мы вместе. Подумайте, как мы говорили о том, чтобы придерживаться плана, оставаться самими собой, играть агрессивно, оценивать качество игры, как вы проявляете свой характер.

«Вы — канадские герои! Канадские герои! Канадские герои для будущих поколений страны, которые будут заниматься этим спортом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой. Вы боролись за победу, шаг за шагом. Вы — канадские герои», — приводит слова Марша ВВС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).