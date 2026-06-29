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Стало известно, что тренер сборной Канады сказал игрокам после победы над ЮАР в матче ЧМ

Стало известно, что тренер сборной Канады сказал игрокам после победы над ЮАР в матче ЧМ
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам своей команды после победы над ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Ребята. Подумайте о тех двух годах, что мы вместе. Подумайте, как мы говорили о том, чтобы придерживаться плана, оставаться самими собой, играть агрессивно, оценивать качество игры, как вы проявляете свой характер.

«Вы — канадские герои! Канадские герои! Канадские герои для будущих поколений страны, которые будут заниматься этим спортом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой. Вы боролись за победу, шаг за шагом. Вы — канадские герои», — приводит слова Марша ВВС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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