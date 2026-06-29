«Футбол стал расчётливым бухгалтером». Денис Казанский — о 48 странах-участницах ЧМ-2026

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился размышлениями о формате чемпионата мира 2026 года, в котором впервые приняли участие 48 сборных.

«А вы в восторге от 48 команд?

Помимо того, что 48 — номер родного региона (Липецк), больше ничего особенного не просматривается. Никакой оптики. Ярмарка красок была всегда. Она осталась. Только товар какой-то. Общий уровень напряжения и самой игры изменился. Футбол стал расчётливым бухгалтером. А это не то.

Может, это уже брюзжание, но очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым. И всё. Для них это головокружительное путешествие за фотками, магнитами и впечатлениями. Они приехали не за футболом, а за историей, чтобы внукам рассказывать. Радует.

Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре — Бразилия vs Япония.(Справедливо в комментах заметили еще Марокко — Нидерланды). На все остальные даже Ванга не стала бы отвлекаться. С 1/8 — вот начинается! Локальные сенсации возможны, но ведь это будет как раз про впечатления.

А хочется футбола. Чтобы неделя тянулась до безобразия долго, потому что впереди Игра! Чтобы жить хотелось быстрее. А ещё три дня на календаре.

Увидеть и узнать что-то новое — не про родственников и «рыбацкие клубы», а про тактику и стратегию. А пока получается как в кинотеатрах того времени: «Ералаш», «Фитиль», хроника какого-нибудь съезда… А плёночка-то когда? И сборник лучших третьих команд по вторичным признакам. Муть.

Оптимальный вариант — 24 команды. Но это уже иллюзия в эпоху глобализации и вот этого «Football United»… Ладно, дайте понудеть. Понудел. Старость начинается не с паспорта, а с фразы: «А вот раньше»… считайте, я её отработал только что», — написал Казанский в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.