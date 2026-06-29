«Какой же паршивый матч». Нагучев – о первой игре плей-офф ЧМ-2026

Известный российский комментатор Роман Нагучев остался недоволен первым матчем плей-офф ЧМ-2026 между сборными Канады и ЮАР (1:0).
«Господи, какой же паршивый матч. Как будто за два (простите) «Арсенала» вышли двадцать два Райя и лупят, куда говорит Артета. Хоть ауты и угловые быстро подают. Спасибо правилам, там бы померли прям на поле от скуки», — написал Нагучев на своей странице в телеграм-канале.
Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.
ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля.