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«Какой же паршивый матч». Нагучев – о первой игре плей-офф ЧМ-2026

«Какой же паршивый матч». Нагучев – о первой игре плей-офф ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Роман Нагучев остался недоволен первым матчем плей-офф ЧМ-2026 между сборными Канады и ЮАР (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Господи, какой же паршивый матч. Как будто за два (простите) «Арсенала» вышли двадцать два Райя и лупят, куда говорит Артета. Хоть ауты и угловые быстро подают. Спасибо правилам, там бы померли прям на поле от скуки», — написал Нагучев на своей странице в телеграм-канале.

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.
ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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