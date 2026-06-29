«Самое эмоциональное прощание». Стив Кларк — об уходе с поста тренера сборной Шотландии

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал свой уход с поста после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. По итогам матчей группы L сборная Шотландии утратила шансы на продолжение борьбы на турнире; в тот же день было объявлено об отставке Кларка, несмотря на продлённый в мае контракт до ЧМ‑2030.

В опубликованном Шотландской футбольной ассоциацией открытом письме к болельщикам Кларк заявил: «Самое эмоциональное прощание — с моими игроками, без которых у нас не было бы тех воспоминаний, которые мы накопили с 2019 года по сей день. Они заслуживают всей той похвалы и восхищения, которые получают, и для меня было большой честью быть их тренером. Спасибо, что выбрали меня, и удачи моему преемнику».

Под руководством Кларка сборная Шотландии впервые за 28 лет квалифицировалась на чемпионат мира, выиграв европейскую отборочную группу.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.