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Анчелотти рассказал о состоянии Неймара перед матчем Бразилии с Японией в плей-офф ЧМ-2026

Анчелотти рассказал о состоянии Неймара перед матчем Бразилии с Японией в плей-офф ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о Неймаре перед предстоящим матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

««Неймар очень хорошо восстанавливается, его состояние заметно улучшается. За последнюю неделю он добился большого прогресса. Жаль, что он не смог полноценно тренироваться всё время, пока был с нами, но, очевидно, он способен сыграть больше 15 минут. Он находится в хорошем состоянии, однако многое будет зависеть от хода и характера завтрашнего матча», — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции накануне игры», — приводит слова Анчелотти UOL.

Матч между Бразилией и Японией состоится 29 июня, начало – 20:00 мск.

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