Анчелотти рассказал о состоянии Неймара перед матчем Бразилии с Японией в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о Неймаре перед предстоящим матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Японии.

««Неймар очень хорошо восстанавливается, его состояние заметно улучшается. За последнюю неделю он добился большого прогресса. Жаль, что он не смог полноценно тренироваться всё время, пока был с нами, но, очевидно, он способен сыграть больше 15 минут. Он находится в хорошем состоянии, однако многое будет зависеть от хода и характера завтрашнего матча», — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции накануне игры», — приводит слова Анчелотти UOL.

Матч между Бразилией и Японией состоится 29 июня, начало – 20:00 мск.