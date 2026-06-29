Тренер ЮАР прокомментировал вылет сборной с ЧМ после поражения в 1/16 финала от Канады

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос прокомментировал поражение от Канады (0:1) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я по-прежнему горжусь командой, так же, как и пару дней назад. С моей точки зрения, мы провели хороший чемпионат мира, но против такой быстрой и сильной команды сегодня приходилось играть в догонялки. Этому нужно учиться. Именно поэтому для команды было важно выступить здесь.

Для нас это задача, которую необходимо решать — регулярно выходить на чемпионаты мира. Я уверен, что в ближайшие месяцы команда станет сильнее, потому что сегодня мы столкнулись с соперником, который был на шаг впереди. Мы сыграли неплохо и могли показать больше», — приводит слова Брооса BBC.

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко. ЮАР завершила турнир.