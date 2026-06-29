«Оказались в безвыходном положении». Вратарь ЮАР – после вылета команды с плей-офф ЧМ-2026

Голкипер сборной ЮАР Ронвен Уильямс подвёл итоги выступления команды на ЧМ-2026 после поражения в 1/16 финала со сборной Канады (0:1).

«Я очень горжусь ребятами за то, что они показали свой уровень. Мы приехали сюда, чтобы бороться и конкурировать. Можем покинуть турнир с высоко поднятой головой. Горжусь командой. Самоотдача, борьба, характер — мы продолжали сражаться до конца. Начало турнира у нас было не самым удачным. Мы оказались в безвыходном положении..., но сегодня вышли на поле и показали, на что способны. Можно только гордиться. У нас очень молодая команда. Для этих игроков это станет важным уроком на будущее, но уже сейчас у нас есть повод для гордости», — приводит слова Уильямса BBC.

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.