Тренер ЮАР ответил на вопрос о своём будущем на фоне вылета команды в 1/16 финала ЧМ

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос высказался о своём будущем на фоне вылета своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от канадской национальной команды. Встреча с канадцами завершилась со счётом 0:1.

«Решение будет принято в ближайшие дни. Турнир был хорошим. Это непростой выбор, и сейчас я не могу сказать, уйду ли я или останусь», — приводит слова Брооса BBC.

ЮАР завершила турнир. Сборная Канады в 1/8 финала турнира сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Бельгийцу Броосу 74 года. Он возглавляет ЮАР с 2021 года. За это время он становился со сборной бронзовым призёром Кубка африканских наций 2023 года.