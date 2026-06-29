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Тренер ЮАР ответил на вопрос о своём будущем на фоне вылета команды в 1/16 финала ЧМ

Тренер ЮАР ответил на вопрос о своём будущем на фоне вылета команды в 1/16 финала ЧМ
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Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос высказался о своём будущем на фоне вылета своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от канадской национальной команды. Встреча с канадцами завершилась со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Решение будет принято в ближайшие дни. Турнир был хорошим. Это непростой выбор, и сейчас я не могу сказать, уйду ли я или останусь», — приводит слова Брооса BBC.

ЮАР завершила турнир. Сборная Канады в 1/8 финала турнира сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Бельгийцу Броосу 74 года. Он возглавляет ЮАР с 2021 года. За это время он становился со сборной бронзовым призёром Кубка африканских наций 2023 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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