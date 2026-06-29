Германия — Парагвай: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть

Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:30 мск. Прямую трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на «Кинопоиске».

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).