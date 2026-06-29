Тренер Канады отреагировал на исторический выход сборной в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал исторический выход команды в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после победы в матче 1/16 финала с ЮАР. Игра завершилась со счётом 1:0.

«Мы ожидали, что в отдельных эпизодах игра может быть сумбурной, потому что соперник привык действовать в свободных зонах и опасен в переходных моментах. Наша задача была — сохранять структуру и постепенно наращивать интенсивность. План заключался в том, чтобы за счёт замен усилиться и в нужный момент наказать оппонента. У нас были моменты на протяжении всего матча, но не всегда хватало хладнокровия в завершающей стадии. Затем мяч оказался у Стива [Эуштакиу], и я лишь рассчитывал, что он хотя бы попадёт в створ и даст нам шанс. А он забил. Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята и какой у них характер. Я назвал их канадскими героями после матча. Я рад за них», — приводит слова Марша BBC.

Единственный гол забил Стефен Эуштакиу на 90+2-й минуте. В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.