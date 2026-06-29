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Корейский телеканал заблюрил лицо тренера Хон Мён Бо после вылета Южной Кореи с ЧМ-2026

Корейский телеканал заблюрил лицо тренера Хон Мён Бо после вылета Южной Кореи с ЧМ-2026
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Корейская телекомпания KBS, резко критикуя бывшего тренера Южной Кореи Хон Мён Бо размыла его лицо в новостном репортаже и на пресс-конференции — такое обращение обычно применяется к преступникам или лицам, замешанным в серьезных скандалах, сообщает Footmercato.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и завершила своё участие в турнире. После этого Хон Мён Бо объявил об уходе из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал руководство национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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