«Сегодня он главный игрок сборной Бразилии». Ромарио — о Винисиусе на ЧМ-2026

Чемпион мира 1994 года Ромарио заявил, что нападающий Винисиус Жуниор стал ключевой фигурой сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

«Сегодня он главный игрок сборной Бразилии. На мой взгляд, на данный момент он входит в пятёрку лучших футболистов этого чемпионата мира, и у него есть всё, чтобы стать его главным героем», — приводит слова Ромарио RMC Sport.

На ЧМ-2026 форвард провёл три матча в составе сборной Бразилии на групповом этапе, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В 1/16 финала турнира сборная Бразилии сыграет с командой Японии. Встреча пройдёт сегодня, 29 июня. Начало игры — в 20.00 мск.